مساري وزوجته يكشفان عن الصور الاولى لابنهما

تحدثت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن الطفولة، مشيرة إلى أن الأطفال باتوا يعانون اليوم بشكل كبير، طالبة من الأهالي الغير قادرين على إعطاء أقل الحقوق لأطفالهم عدم الإنجاب موجهة كلامها لكل بلدان العالم.