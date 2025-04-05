مساري وزوجته يكشفان عن الصور الاولى لابنهما

وقالت زوجة مساري تعليقاً على الصور كاشفةً اسم بكرها: "أول عيد ميلاد لي كأم، وهو أجمل عيد ميلاد حتى الآن! أحبك يا مالك الصغير".
وأكّدت معلومات خاصة لـ"لها" أن مساري وسحر استقبلا مولودهما في تاريخ يقارب 10 أذار (مارس) الماضي.
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A post shared by Sahar Golestani (@sahargolestani)
A post shared by Sahar Golestani (@sahargolestani)
عبرت الفنانة السورية أصالة نصري عن سعادتها تجاه الإنجازات التي تحققها المملكة العربية السعودية، وذلك في ردها على على تدوينة للمستشار تركي آل الشيخ.
تحدثت الممثلة اللبنانية ورد الخال عن الطفولة، مشيرة إلى أن الأطفال باتوا يعانون اليوم بشكل كبير، طالبة من الأهالي الغير قادرين على إعطاء أقل الحقوق لأطفالهم عدم الإنجاب موجهة كلامها لكل بلدان العالم.
تصدر اسم الممثلة المهرة البحرينية محركات البحث والتريند بعد ان اثارت الجدل في احدث ظهور لها.