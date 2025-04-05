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مساري وزوجته يكشفان عن الصور الاولى لابنهما
مساري وزوجته يكشفان عن الصور الاولى لابنهما
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مساري وزوجته يكشفان عن الصور الاولى لابنهما

فن

2025-04-05 | 11:33
مساري وزوجته يكشفان عن الصور الاولى لابنهما
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Aljadeed
مساري وزوجته يكشفان عن الصور الاولى لابنهما

نشر الفنان العالميّ ساري عبّود والمعروف باسم "مساري" وزوجته مُصمّمة المجوهرات والمؤثّرة في عالم الموضة الكنديّة سحر جولستاني، الصور الأولى لمولودهما الأول.

وقالت زوجة مساري تعليقاً على الصور كاشفةً اسم بكرها: "أول عيد ميلاد لي كأم، وهو أجمل عيد ميلاد حتى الآن! أحبك يا مالك الصغير".

وأكّدت معلومات خاصة لـ"لها" أن مساري وسحر استقبلا مولودهما في تاريخ يقارب 10 أذار (مارس) الماضي.

 

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