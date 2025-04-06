جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله "حاتم" بحضور عدد من المشاهير

وفي التفاصيل، احتفل سلطان الطرب جورج وسوف يوم أمس السبت بزفاف نجله حاتم وسوف، في حفل أحياه الفنان اللبنانيّ راغب علامة، في حضور أقارب العروسين ومجموعة من الأصدقاء المقرّبين، على رأسهم الإعلامية اللبنانية أنابيلّا هلال برفقة زوجها طبيب التجميل نادر صعب، والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان.
ورصدت لقطات نشرها الضيوف، أجواء الحفل، بخاصّة غناء "الوسّوف" مع علامة الذي غنّى للعروسين أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها".
View this post on Instagram
A post shared by menaverse.news (@menaverse.news)
A post shared by menaverse.news (@menaverse.news)
توفيت عائدة علي قرفلي والدة الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي شاركت الخبر الحزين من خلال ورقة نعوة عبر صفحتها الشخصية على منصة "اكس".
كشفت الفنانة العراقية رحمة رياض عن تعرض زوجها الممثل العراقي ألكسندر علوم لوعكة صحية مفاجئة، نُقل على إثرها إلى المستشفى.
احتفلت المخرجة السورية رشا شربتجي بعيد ميلاد زوجها الممثل السوري ابراهيم شيخ ابراهيم، وذلك عبر صفحتها الشخصية في "انستغرام".