جورج وسوف يحتفل بزفاف نجله "حاتم" بحضور عدد من المشاهير

وفي التفاصيل، احتفل سلطان الطرب جورج وسوف يوم أمس السبت بزفاف نجله حاتم وسوف، في حفل أحياه الفنان اللبنانيّ راغب علامة، في حضور أقارب العروسين ومجموعة من الأصدقاء المقرّبين، على رأسهم الإعلامية اللبنانية أنابيلّا هلال برفقة زوجها طبيب التجميل نادر صعب، والإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان.

ورصدت لقطات نشرها الضيوف، أجواء الحفل، بخاصّة غناء "الوسّوف" مع علامة الذي غنّى للعروسين أغنيته الشهيرة "قلبي عشقها".