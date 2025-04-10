محمد رمضان يثير الجدل مجدّداً حول سخريته من ياسمين صبري

ونشر محمد رمضان عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" بوستر أغنيته الجديدة "هتجيلي"، حيث ظهر فيه وهو يؤدي الإشارة نفسها التي استخدمها أمام ياسمين صبري في السحور، وهي إشارة الجنون، مؤدياً شخصية "ناصر الدسوقي" التي جسّدها في مسلسل "الأسطورة"، الذي جمعه بياسمين صبري قبل سنوات، وشهد في أحداثه رفضها الزواج منه.وفي إطار الترويج للأغنية، نشر رمضان فيديو كرتونياً عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، يظهر فيه بشخصية "ناصر الدسوقي" وهو يشير بعلامة الجنون نحو فتاة ذات شعر أسود طويل تقف أمامه، ما اعتبره المتابعون إسقاطاً واضحاً على ياسمين صبري، ليصبح الفيديو محور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي.