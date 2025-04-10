محمد رمضان يثير الجدل مجدّداً حول سخريته من ياسمين صبري

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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
واكبت كاميرا الجديد حفل اطلاق مسلسل "اسر"، حيث اجرت سلسلة من اللقاءات مع ابطال العمل، من بينهم الممثل السوري سامر المصري الذي كشف سبب مشاركته في المسلسل، بالإضافة لتعليقه لأول مرة على تصريحه المثير للجدل عن زملائه.
واكبت كاميرا الجديد حفل اطلاق مسلسل "اسر"، حيث اجرت سلسلة من اللقاءات مع ابطال العمل، من بينهم الممثل السوري عباس النوري.
اعتقل الأمن التركي ستة أشخاص على خلفية مقتل الناشط السوري عمر العزي بولاية غازي عينتاب جنوبي تركيا.، حيث افادت وسائل إعلام تركية، باعتقال ستة أشخاص على خلفية مقتل عمر العزي بينهم زوجته.