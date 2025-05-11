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لهذا السبب تخفي نيكول سابا تكشف ابنتها عن الإعلام
لهذا السبب تخفي نيكول سابا تكشف ابنتها عن الإعلام
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لهذا السبب تخفي نيكول سابا تكشف ابنتها عن الإعلام

فن

2025-05-11 | 11:27
لهذا السبب تخفي نيكول سابا تكشف ابنتها عن الإعلام
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Aljadeed
لهذا السبب تخفي نيكول سابا تكشف ابنتها عن الإعلام

تحدثت الفنانة اللبنانية نيكول سابا، عن ابنتها الوحيدة من زوجها الممثل اللبناني يوسف الخال، وكشفت سبب عدم ظهورها معها أو نشرها لصورتها.

وقالت نيكول سابا: "أخاف جداً على ابنتي من الغد، ولكن هذا الخوف بدأ يخف، فهي باتت بعمر الـ12 عاماً وتمكنت من بلورة شخصيتها واختيار توجهاتها ورغباتها".
اما عن سبب ابعادها عن السوشيال ميديا ووسائل الإعلام، فقالت: "والله مش مخبينها هي على طول معانا وبتتواجد معنا في المناسبات بطلب من المصورين والصحفيين أنهم ما يصوروهاش وبشكرهم أنهم بيحترموا طلبي".
وتابعت: "هي حتظهر أكيد لكن بمزاجها، وهي عندها حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي وتتفاعل مع صوري وأعمالي دائماً، ولكن أنا مش بحب أنها تظهر بسبب التنمر والتعليقات السلبية التي لا سقف لها، لكن هي موجودة وبتشوف كل شيء بنشره".
 

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