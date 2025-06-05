نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة من قلب محروق: مننوجع كتير كرمال ولادنا

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A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
A post shared by نادين الراسي Nadinealrassi (@nadinealrassi)
حالة من الحزن الشديد انتابت الساحة الثقافية العربية إثر الإعلان عن رحيل الأديب التونسي البارز حسونة المصباحي عن عمر ناهز 75 عاما، بعد أن ترك العديد من الكتابات المميزة في القصة القصيرة والرواية وأدب الرحلات، فضلا عن الترجمة وفن المقال.
تصدر عبر مواقع التواصل الإجتماعي اللقطات الأولى من جنازة الممثلة السورية حنان اللولو والتي وافتها المنية يوم أمس الأربعاء.
نشرت ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري، فيديو تظهر فيه وهي ترقص رقصة التويرك قبيل وضع ابنتها ما عرضها لانتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.