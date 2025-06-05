نادين الراسي توجه رسالة مؤثرة من قلب محروق: مننوجع كتير كرمال ولادنا

تصدر اسم الممثلة اللبنانية نادين الراسي، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية، بعد ان نشرت مقطع فيديو على حسابها عبر انستغرام، وجهت من خلاله رسالة مؤثرة لكل أم تعاني، وذلك من قلب محروق بعد ان حُرمت من أولادها.

