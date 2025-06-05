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جاستن بيبر يكتب رسائل غامضة ويقلق الجمهور
جاستن بيبر يكتب رسائل غامضة ويقلق الجمهور
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جاستن بيبر يكتب رسائل غامضة ويقلق الجمهور

فن

2025-06-05 | 10:42
جاستن بيبر يكتب رسائل غامضة ويقلق الجمهور
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Aljadeed
جاستن بيبر يكتب رسائل غامضة ويقلق الجمهور

في سلسلة متواصلة من المنشورات التي تمزج بين الحزن والارتباك، عاد المغني العالمي جاستن بيبر لإثارة الجدل بين جمهوره، بعدما نشر مجموعة من الرسائل الغامضة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ما دفع محبيه للتساؤل: هل يمر بيبر بأزمة داخلية حقيقية؟

بيبر، الذي بدا باهت الحضور في ظهوره العلني أخيرًا، تحدث هذه المرة عن مفهوم الولاء بطريقة دفعت البعض لتكهن وجود خلافات شخصية أو أزمة نفسية يعيشها.
وكتب قائلاً: "إخبار الآخرين بما يستحقونه يشبه تربية أطفال ليسوا أطفالك. من أنت لتحكم؟ هذا ليس من شأنك. الله وحده يقرر ما نستحقه".
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وفي رسالة أخرى وصف "الولاء" بأنه مصطلح يُستخدم أحيانًا كوسيلة للسيطرة، قائلاً: "الولاء واجب لا خيار. الحب ليس واجبًا، بل متعة. كفى استخدام الولاء كأداة تلاعب عاطفي".

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