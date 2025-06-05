جاستن بيبر يكتب رسائل غامضة ويقلق الجمهور

في سلسلة متواصلة من المنشورات التي تمزج بين الحزن والارتباك، عاد المغني العالمي جاستن بيبر لإثارة الجدل بين جمهوره، بعدما نشر مجموعة من الرسائل الغامضة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، ما دفع محبيه للتساؤل: هل يمر بيبر بأزمة داخلية حقيقية؟

