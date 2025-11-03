الأخبار
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!

فن

2025-11-03 | 03:55
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!
Aljadeed
القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!

قررت محكمة الأسرة في مدينة إزمير التركية إصدار قرار بمنع أحمد، نجل الفنان التركي الشهير إبراهيم تاتليسس، من الاقتراب من والده لمسافة تقل عن ثلاثة كيلومترات، مع إلزامه بارتداء سوار إلكتروني لمراقبة تحركاته، ينبه السلطات فور تجاوزه الحد المسموح. القرار جاء بعد دعوى رفعها إبراهيم تاتليسس ضد ابنه، اتهمه فيها بالتهديد والتدخل في شؤونه الشخصية وممتلكاته الخاصة.

من جانبه، أعلن محامي أحمد تاتليسس أن موكله “لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام”، مؤكداً أن القرار “يفتقر إلى المبرر القانوني” وأنه سيواصل الإجراءات القانونية للطعن فيه والدفاع عن حقوق موكله.

الخلاف بين الأب والابن ليس جديداً، إذ تعود جذوره إلى نزاعات مالية وعقارية داخل الأسرة، بعدما طالب أحمد بتعيين وصي على والده، مدّعياً معاناته من اضطرابات نفسية. وردّ إبراهيم تاتليسس بدعاوى قضائية متتالية، من بينها شكوى ضد حفيده ميرت تاتليسس، الذي اتهمه باحتلال شقة يملكها في إسطنبول، ودعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم “تاتليسس” كعلامة تجارية دون إذن.

ولم تقتصر التوترات على أحمد وحده، إذ اندلعت خلافات مشابهة بين ديلان تشيطاك تاتليسس وبعض إخوتها حول الميراث وإدارة أملاك العائلة، ما يعكس عمق الانقسامات داخل واحدة من أشهر الأسر الفنية في تركيا.

