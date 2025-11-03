القضاء يمنع نجل إبراهيم تاتليسس من الاقتراب من والده!

من جانبه، أعلن محامي تاتليسس أن موكله “لم يتواصل مع والده منذ أكثر من عام”، مؤكداً أن القرار “يفتقر إلى المبرر القانوني” وأنه سيواصل الإجراءات القانونية للطعن فيه والدفاع عن حقوق موكله.

الخلاف بين الأب والابن ليس جديداً، إذ تعود جذوره إلى نزاعات مالية وعقارية داخل الأسرة، بعدما طالب أحمد بتعيين وصي على والده، مدّعياً معاناته من اضطرابات نفسية. وردّ إبراهيم تاتليسس بدعاوى قضائية متتالية، من بينها شكوى ضد حفيده تاتليسس، الذي اتهمه باحتلال شقة يملكها في إسطنبول، ودعوى أخرى ضد أحمد لاستخدامه اسم “تاتليسس” كعلامة تجارية دون إذن.

ولم تقتصر التوترات على أحمد وحده، إذ اندلعت خلافات مشابهة بين تشيطاك تاتليسس وبعض إخوتها حول الميراث وإدارة أملاك العائلة، ما يعكس عمق الانقسامات داخل واحدة من أشهر الأسر الفنية في .