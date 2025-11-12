محامي آن الرفاعي يفاجأ الجمهور بتصريح صادم: "لا زالت على ذمة كريم محمود عبد العزيز"!

وأوضح أبو هيف أنّ آن الرفاعي فوجئت بخبر طلاقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أعلن كريم انفصاله، مؤكداً أنّها لم تُبلّغ بأي إجراء قانوني رسمي. وأضاف أنّ الخلافات بين الطرفين بدأت في شهر تموز الماضي، عندما قرر الفنان مغادرة منزل الزوجية طالباً “هدنة” من العلاقة، قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها لفترة وجيزة، ليعلن لاحقاً “الطلاق شرع ربنا” للأسباب ذاتها التي لم تتبدّل. وأشار المحامي إلى أنّ موكلته تتمسك بحقوقها القانونية والشرعية، وتنتظر الإخطار الرسمي لتوضيح موقفها بشكل نهائي من القضية، في حين لم يصدر أي تعليق جديد من الفنان كريم محمود عبد العزيز حتى الآن.
تداولت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية عن تدهور الحالة الصحية للفنان الكبير محمد صبحي، بعد دخوله العناية المركزة إثر تعرضه لأزمة صحية.
أثارت الفنانة روبي موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الرسائل الغامضة التي حيّرت جمهورها وأشعلت موجة من التكهنات حول معناها ومقصودها الحقيقي.
خرج الفنان السوري حسام جنيد عن صمته بعد موجة الانتقادات التي طالته مؤخراً واتهامه بـ"التشبيح" للنظام السوري، ليردّ عبر بث مباشر على تطبيق تيك توك موضحاً موقفه الحقيقي مما جرى في السابق.