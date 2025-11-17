صوفي غريغوار ترودو تخرج عن صمتها تتحدث لأول مرة عن طلاقها

فتحت غريغوار ترودو، طليقة رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، قلبها حول علاقته الجديدة مع العالمية كاتي ، مؤكدة أنها تركز حاليًا على نموها الشخصي والحفاظ على توازن حياتها الأسرية بعد الانفصال.



وفي التفاصيل وأضافت: الطريقة التي تتفاعل بها مع الأمور هي قرارك، وأنا أختار أن أركز على ما ينمي نفسي.

وأوضحت أن الانفصال عن جاستن، 53 عامًا، في أغسطس 2023 بعد 18 عامًا من الزواج، لم يؤثر على علاقتها القوية بالتربية المشتركة لأطفالهما الثلاثة: زافييه، 18 عامًا، هادريان، 11 عامًا، وإيلا-غريس، 16 عامًا.

وقالت: أنا لست أمًا وحيدة، لدي شراكة مع أب يظهر حبًا عميقًا وتفرغًا لأطفاله. نملك حياتين منفصلتين، لكن حياة عائلية واحدة، وأضافت: نحتاج إلى قرار واعٍ بأن عائلتنا هي أعظم ما نملك وسنعمل على تغذيتها معًا، بغض النظر عن المسارات المختلفة في حياتنا.قالت صوفي، البالغة من العمر 50 عامًا، خلال حديثها في بودكاست Arlene is Alone مع أريلين ديكنسون، إنها تحاول التركيز على الموسيقى وليس الضوضاء المحيطة بحياة جاستين العامة.

