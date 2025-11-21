أول ظهور لأحمد سعد بعد الحادث… وهالة صدقي تطمئن الجمهور

هالة صدقي كتبت معلّقة: " ألف لصديقي المحبوب ، تقوم بألف سلامة وتتحفنا بأحلى نكت"، قبل أن تطلب من الجمهور مشاركتها اقتراحات لنكات تردّ بها على مزاحه معها.

وجاء هذا الظهور بعد أيام من انتقال الفنان سعد إلى المستشفى إثر تعرضه لحادث على طريق السخنة، ما استدعى حصوله على رعاية طبية سريعة قبل أن يغادر المستشفى لاحقًا.

، حرص طمأنة جمهوره بفيديو آخر نشره عبر حسابه على " "، شكر فيه كل من سأل عنه وقال: "أحب أطمن كل جمهوري الحبيب… الحمد لله أنا بخير وفي نعمة كبيرة من ربنا. متبصوش للوحش، بصوا للحلو". وأضاف أنه لمس محبة كبيرة من جمهوره، مؤكداً أنه سيعود إلى نشاطه بعد أيام قليلة فقط، قائلاً: "مش أكتر من خمس أيام وهكون مع الناس… أنا بعيش بحب الناس والناس بتستمتع بصوتي".