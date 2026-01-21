عاجل
print
عد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية
عد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية

فن

2026-01-21 | 06:09
عد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية
عد 14 سنة من الغياب… لطفية تلتقي عصام في السعودية

تفاعل الجمهور بشكل واسع مع مقطع فيديو عفوي نشرته النجمة ليليا الأطرش على هامش حضورها حفل Joy Awards 2026 في المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضي، وذلك برفقة النجم السوري ميلاد يوسف.

ويظهر ميلاد يوسف في المقطع وهو يقود سيارة مخصّصة لنقل النزلاء في أحد الفنادق الكبرى، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ بعد رؤيته ليليا الأطرش تقف على جانب الطريق في موقف السيارات. وبدت ليليا في غاية الأناقة والجمال بإطلالة كاجوال بسيطة، ليدور بينهما حوار عفوي أعاد إلى الأذهان ثنائيتهما المحبوبة في مسلسل باب الحارة.

وفي أجواء طريفة حملت طابعًا رومانسيًا خفيفًا، خاطبت ليليا الأطرش ميلاد يوسف بلهجة شخصية “لطفية” التي اشتهرت بها في العمل، معاتبةً إياه قائلة: “ابن عمي وينك؟ لك مختفي وغابت عني 14 سنة، ما اشتقتلي؟”. ليردّ عليها ميلاد يوسف بروح شخصية “عصام”: “والله معك حق، 14 سنة عم لف وطوف، بس بيني وبينك ما رحتي من بالي يا لطوف”. لتعود ليليا وتجيبه بابتسامة: “إي قد ما تلف وتطوف مرجوعك لحضن لطوف”.

وبعد هذا الحوار العفوي، صعدت ليليا الأطرش إلى السيارة برفقة ميلاد يوسف، وغادرا معًا في مشهد لاقى تفاعلًا كبيرًا من المتابعين الذين عبّروا عن حنينهم للثنائي الذي شكّل علامة فارقة في ذاكرة الدراما السورية.

وأرفقت ليليا الفيديو بتعليق كتبت فيه: “بعد 14 سنة عصام لاقى لطفية بالسعودية… لطفية وعصام بنسخة 2026”، وهو ما زاد من تفاعل الجمهور، حيث حصد المقطع آلاف الإعجابات والتعليقات التي عبّرت عن الشوق الكبير لثنائية “لطفية وعصام” ولأيام “باب الحارة” التي لا تزال حاضرة في وجدان المشاهدين العرب.

