بسبب تعليق مسيء.. هيفاء وهبي تهدد باللجوء إلى القضاء

وبدأت القصة بعدما نشر أحد الأشخاص تعليقاً تناول فيه أغنية الجديدة، التي تُعد استكمالاً لأغنيتها السابقة "بدنا نروق"، معترضاً على إحدى الكلمات الواردة فيها، قبل أن يوجه للفنانة وصفاً اعتبره كثيرون تجاوزاً لحدود النقد الفني.

ولم تتأخر هيفا في الرد، إذ وجهت رسالة مباشرة إلى صاحب المنشور، مؤكدة أن الاعتراض على مضمون أغنية أو معينة لا يمنح أي شخص في الإهانات أو استخدام عبارات مسيئة بحق الفنان أو أي .

وفي ردها، طالبت هيفا صاحب التعليق بعدم حذف التغريدة، مشيرة إلى أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومتابعة القضية أمام الجهات المختصة.

كما اعتبرت أن هذا النوع من التعليقات يؤكد، من وجهة نظرها، التي تحملها الأغنية الجديدة، مضيفة أن ما تتعرض له من إساءات عبر مواقع التواصل لا يمكن تبريره تحت عنوان حرية التعبير أو الاختلاف في الرأي.