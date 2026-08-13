أحدث ظهور لـ حمو بيكا يفاجئ الجمهور.. خسر 40 كيلو في شهرين!

فاجأ مؤدي المهرجانات المصري حمو جمهوره بالتغيير الكبير الذي طرأ على مظهره، بعدما استعرض رشاقته الجديدة عقب خسارته نحو 40 كيلوغراماً خلال شهرين فقط، مؤكداً أن النتيجة جاءت بعد التزامه بنظام غذائي والاستعانة بالحقن.



ونشر حمو عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” مقطع فيديو ظهر فيه بمظهر مختلف بشكل لافت عن السابق، ووجّه رسالة إلى الأشخاص الذين سبق أن سخروا من وزنه وشكله، قائلاً: “اللي كان بيتريق على شكلي، واللي كان فاكر إن الموضوع هزار وهيفضل زي ما هو، شوف بقى بيكا بقى فلات خلاص”.

وأضاف أنه لم يسعَ إلى خسارة وزنه لإثبات شيء للآخرين، بل لإثبات قدرته لنفسه، مؤكداً أن النتيجة هي الرد الأقوى على الانتقادات التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



وكان حمو بيكا قد كشف، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “90 دقيقة” الذي تقدمه الإعلامية ، تفاصيل رحلته مع خسارة الوزن، موضحاً أنه فقد 40 كيلوغراماً في شهرين، وقال: “عملت ريجيم وأخدت حقن”.



وعلى الصعيد الفني، كشف بيكا عن استعداده لطرح ألبوم جديد يضم 41 أغنية، معتبراً أن الموسم الفني الحالي سيكون مختلفاً بالنسبة إليه، فيما تحمل إحدى أبرز أغاني المشروع اسم “شكل جديد”.



كما أعلن تحضيره لبرنامج جديد بعنوان “بيكا حول العالم”، يقوم من خلاله بالسفر إلى عدد من الدول وزيارة أشهر معالمها وأماكنها.



وتطرق بيكا أيضاً إلى طريقة استثمار أمواله، مشيراً إلى أنه لا يفضل الاستثمار في العقارات، بل يميل إلى شراء سيارات النقل الثقيلة التي تعمل في الموانئ والمحاجر، نظراً إلى خبرته السابقة في هذا المجال قبل دخوله عالم الفن والشهرة.