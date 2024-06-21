شاهد - البيرو.. السجناء ينظمون نسختهم الخاصة من بطولة كوبا أميركا

عثر علماء على نسخة طبق الاصل شبيهة برسم لشخصية عائلة سيمبسون الشهيرة داخل تابوت مومياء مصرية عمرها 3500 عام، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.