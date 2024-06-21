شاهد 🔽 - البيرو.. السجناء ينظمون نسختهم الخاصة من بطولة كوبا أميركا pic.twitter.com/aB2W9FtpTc
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 21, 2024
شاهد 🔽 - البيرو.. السجناء ينظمون نسختهم الخاصة من بطولة كوبا أميركا pic.twitter.com/aB2W9FtpTc
تفاجأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية ماثيو ميلر خلال مؤتمر صحفي امس بصرصور قرب رأس احد المراسلين .
عثر علماء على نسخة طبق الاصل شبيهة برسم لشخصية عائلة سيمبسون الشهيرة داخل تابوت مومياء مصرية عمرها 3500 عام، حسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرا عاجلاً لمواطني دول عدة بضرورة تجنب حقن "تنحيف" مزيفة تم اكتشافها مؤخرا، والتي قد تكون قاتلة.