شاهد - تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف على بحيرة في أريزونا



بخلاف الصور المرعبة التي تنشر لأسماك القرش والتي تبدو فيها بعيون سوداء "ميتة" وأسنان يبدو أنها قد تسحق أي شيء أمامها في أي لحظة، تمكن المصور إريك ميلاندر من تسجيل لقطات مثيرة، تظهر أسماك القرش بشكل غير معهود.