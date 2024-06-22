شاهد 🔽 - تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف على بحيرة في أريزونا pic.twitter.com/ksFxD3us8o
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 22, 2024
شاهد 🔽 - تساقط حبات برد بحجم كرات الغولف على بحيرة في أريزونا pic.twitter.com/ksFxD3us8o
تلقى نحو 200 شخص منذ الأربعاء الماضي العلاج بعد أن ظهرت عليهم أعراض قيء وآلام في المعدة وإسهال بعد تناول مشروبات كحولية
بخلاف الصور المرعبة التي تنشر لأسماك القرش والتي تبدو فيها بعيون سوداء "ميتة" وأسنان يبدو أنها قد تسحق أي شيء أمامها في أي لحظة، تمكن المصور إريك ميلاندر من تسجيل لقطات مثيرة، تظهر أسماك القرش بشكل غير معهود.
أطراف القضية إمرأة وصديقها "وكلبان"!