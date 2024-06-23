بالفيديو - مشجع صغير يخطف الاضواء.. والسبب رونالدو!

مشجع صغير يخطف الاضواء.. والسبب رونالدو! pic.twitter.com/Ci7P1Y2zkX
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 23, 2024
مشجع صغير يخطف الاضواء.. والسبب رونالدو! pic.twitter.com/Ci7P1Y2zkX
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كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعد علمه بإصابتها بسرطان الثدي.
كشفت الأبحاث التي أجريت في كينيا أن الأفيال تتعرف على بعضها بالأسماء، ففي تجربة رائعة للذكاء الاصطناعي نجح الباحثون في إثبات كيفية استدعاء هذه الثدييات العملاقة لبعضها بالاسم.