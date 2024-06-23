بالفيديو - جزء من صـاروخ يسقط على السكان

جزء من صـاروخ يسقط على السكان pic.twitter.com/IjHIEYcpgu
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 23, 2024
جزء من صـاروخ يسقط على السكان pic.twitter.com/IjHIEYcpgu
كشفت الفنانة السورية كندة علوش، عن تلقيها الدعم من نجم المنتخب المصري محمد صلاح، بعد علمه بإصابتها بسرطان الثدي.
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كشفت الأبحاث التي أجريت في كينيا أن الأفيال تتعرف على بعضها بالأسماء، ففي تجربة رائعة للذكاء الاصطناعي نجح الباحثون في إثبات كيفية استدعاء هذه الثدييات العملاقة لبعضها بالاسم.