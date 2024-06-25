بالفيديو - جهاز مشي يسقط شابة من الطابق الثالث

ويظهر الفيديو محاولة الشابة التي تبلغ من العمر 22 عاما الإمساك بإطار النافذة لكنها فشلت وسقطت من الطابق الثالث.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الشابة ذهبت إلى صالة الألعاب الرياضية مع صديقها وشقيقها الأصغر.

وتم نقل الشابة إلى المستشفى بسبب إصابات خطيرة في الرأس، لكن الأطباء لم يتمكنوا من إنقاذ حياتها.

وكشف تشريح الجثة أنها عانت من كدمات وجروح في رأسها.

وقالت الشرطة إن وضع جهاز المشي بالنسبة للنافذة كان "خطيرا"، حيث كانا على بعد 60 سم فقط.

وكانت الصالة الرياضية تحتوي على ملصقات تحذيرية بعدم فتح النوافذ، لكن أحدها كان تالفا.

Detik -detik seorang Perempuan meninggal usai terjatuh dari treadmill dan terpental keluar dari jendela yang ada di lantai 3 tempat Gym. (18/6/2024)



📍Pontianak pic.twitter.com/blTEfUvSZy