الشعور بالوحدة والإصابة بالسكتة الدماغية.. ما العلاقة بينهما؟

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن الأشخاص الذين أبلغوا عن شعورهم بالعزلة خلال منتصف عمرهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية خلال العقد التالي.

ووفقا للدراسة، التي أجرتها جامعة هارفارد، فإن أولئك الذين عانوا من الوحدة لعدة سنوات كانوا الأكثر عرضة لهذا الخطر بنسبة 56 في المئة.

وكشف خبراء أن هذه النتيجة تظهر التهديد الذي يشكله الشعور بالوحدة المزمنة على الصحة العامة، مشيرين إلى أن فحص الأشخاص يمكن أن يساعد في تحديد الخطر بشكل استباقي.

وفي عام 2023، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الشعور بالوحدة يمثل تهديدا صحيا عالميا كبيرا، وربطت آثاره على الوفيات بما يعادل تدخين 15 سيجارة يوميا.

وكانت أبحاث سابقة ربطت بين الشعور بالوحدة وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ونشرت نتائج الدراسة الجديدة في مجلة "eClinicalMedicine".