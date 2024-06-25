فيديو - بدء موسم حصاد القمح في لبنان

افتتح مهرجان الكرز في ساحة بلدة عين دارة، برعاية بلدية عين دارة ومحمية أرز الشوف، في حضور النائب السابق شامل روكز، رئيس البلدية العميد المتقاعد مارون بدر وأعضاء المجلس البلدي، مدير المحمية الدكتور نزار هاني، مدير تجمع "walk and discovry Group" بسام زين الدين، ومواطنين من مختلف المناطق، وعدد من اعضاء "حراك العسكريين المتقاعدين" وتجمع "اللواء للوطن" وحشد من المزارعين وأهالي البلدة والجوار.