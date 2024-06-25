فيديو - بدء موسم حصاد القمح في لبنان

بدء موسم حصاد القمح في لبنان pic.twitter.com/we8F9Thuq2
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 25, 2024
بدء موسم حصاد القمح في لبنان pic.twitter.com/we8F9Thuq2
افتتح مهرجان الكرز في ساحة بلدة عين دارة، برعاية بلدية عين دارة ومحمية أرز الشوف، في حضور النائب السابق شامل روكز، رئيس البلدية العميد المتقاعد مارون بدر وأعضاء المجلس البلدي، مدير المحمية الدكتور نزار هاني، مدير تجمع "walk and discovry Group" بسام زين الدين، ومواطنين من مختلف المناطق، وعدد من اعضاء "حراك العسكريين المتقاعدين" وتجمع "اللواء للوطن" وحشد من المزارعين وأهالي البلدة والجوار.
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