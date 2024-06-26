بالفيديو - حلاقة وتسريحة شعر وسط الدمار

حلاقة وتسريحة شعر وسط الدمار pic.twitter.com/crdO1qPw5J
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 26, 2024
حلاقة وتسريحة شعر وسط الدمار pic.twitter.com/crdO1qPw5J
يمكن أن يؤدي تلف غضروف الركبة والعظام إلى الحد من الحركة والتسبب في آلام مزمنة، وفي نبأ سار نجح فريق من الباحثين في تطوير "سدادة" اصطناعية جاهزة تعمل على أن تتعافى المفصل ويمكن أن تكون بديلاً للعلاجات الحالية مثل جراحة استبدال الركبة بالكامل.
كان ظهور 14 ثعبانا صغيرا، في مكان يسكنه ثعبان بالغ ووحيد، أشبه بمعجزة، لسببين.
أدى هجوم سمكة قرش في هاواي، الأحد، إلى مقتل راكب الأمواج الأميركي تامايو بيري، الذي عرف في هوليوود بأدواره المساعدة وأبرزها في فيلم "قراصنة الكاريبي".