بالفيديو - حلاقة وتسريحة شعر وسط الدمار

يمكن أن يؤدي تلف غضروف الركبة والعظام إلى الحد من الحركة والتسبب في آلام مزمنة، وفي نبأ سار نجح فريق من الباحثين في تطوير "سدادة" اصطناعية جاهزة تعمل على أن تتعافى المفصل ويمكن أن تكون بديلاً للعلاجات الحالية مثل جراحة استبدال الركبة بالكامل.