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قط ضخم يصبح نجماً على &quot;تيك توك&quot; لهذا السبب
قط ضخم يصبح نجماً على "تيك توك" لهذا السبب
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قط ضخم يصبح نجماً على "تيك توك" لهذا السبب

منوعات

2024-06-27 | 02:09
قط ضخم يصبح نجماً على "تيك توك" لهذا السبب
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Aljadeed
قط ضخم يصبح نجماً على "تيك توك" لهذا السبب

تحول القط الكندي، "آكسل بيغي سمولز"، إلى نجم تيك توك، حيث أنه في رحلة لخسارة بعض من وزنه الذي يبلغ 43 رطلاً.

عندما أنقذته كريستين ساغاين في وقت سابق من هذا العام، وضعته على نظام غذائي، وتقول إن "هدفنا ليس فقط إنقاص الوزن ولكن أن يكون قطاً قادراً على القفز على الأشياء والاستمتاع بحياته. أعني، إنه يبلغ من العمر 7 سنوات فقط. لا يزال لديه الكثير من الوقت المتبقي في حياته ونريد التأكد من أنه يستمتع به".
وبينما كان يتخلص من الوزن الزائد، ومثل أي شخص يتبع حمية غذائية، فإنه يشعر أحياناً بالغضب من الجوع.
من الواضح أن آكسل يحب الطعام، وليس من الواضح كيف أصبح بهذا الحجم.
ينشر مالكا القط الجديدين مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي، والهدف هو زيادة الوعي بسمنة الحيوانات الأليفة.
وحتى الآن، حظي حسابه على تيك توك بأكثر من 2.5 مليون إعجاب، بينما حصدت بعض المقاطع أكثر من 11 مليون مشاهدة.

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