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مصاب بحالة صحية نادرة... بالفيديو - &quot;الرجل الضاحك&quot; يخشى حضور الجنازات
مصاب بحالة صحية نادرة... بالفيديو - "الرجل الضاحك" يخشى حضور الجنازات
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مصاب بحالة صحية نادرة... بالفيديو - "الرجل الضاحك" يخشى حضور الجنازات

منوعات

2024-06-29 | 02:01
مصاب بحالة صحية نادرة... بالفيديو - "الرجل الضاحك" يخشى حضور الجنازات
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Aljadeed
مصاب بحالة صحية نادرة... بالفيديو - "الرجل الضاحك" يخشى حضور الجنازات

بات يعرف بـ"علي الضاحك" والجميع يقصده لهذا السبب

اصيب رجل تركي بحالة صحية نادرة جعلته غير قادر على التوقف عن الضحك ، وقد بات يعرف بـ"الرجل الضاحك" .

فقد وثق مقطع فيديو متداول عبر حسابات إخبارية تركية، التركي علي توتار، البالغ من العمر 42 عاما في لقاء إعلامي، بسبب حالته النادرة وكان يبتسم طوال الوقت، ويضحك بشكل مستمر أثناء الحديث.

وقال إن حالته هذه والتي لا يعرف سببها، جعلته يمنع نفسه من الذهاب إلى الجنازات، وذلك بسبب ضحكه طوال الوقت.

وتوتار يعمل ميكانيكي الإطارات ومتزوج وأب لطفلين، يضحك باستمرار ويلفت انتباه الجميع من خلال قيامه بعمله مبتسما، بغض النظر عن الحر الشديد الذي تشهده المنطقة، وبات يعرف باسم "علي الضاحك".

وقال توتار: "الجميع يأتي هنا للضحك. يلقبونني بالرجل الضاحك علي توتار. أنا أضحك حتى لو كان الجو حارا جدا. الضحك في الحر لا يتعبني. فكي لا يؤلمني. أعمل في درجة حرارة 60 درجة". الحرارة لا تهمني، لا أستطيع أن أغضب أبدًا".

كما أوضح أنه يواجه أصعب الأوقات في الجنازات، وقال: "أصعب أوقاتي في الجنازات، لا أذهب إلى الجنازات كثيراً، لقد منعت نفسي من الجنازات لأنني أضحك في الجنازات، ولا أستطيع الذهاب إلى الجنازات الأخرى.. يأتي الناس ليضحكوا عليّ أكثر من تغيير إطار السيارة."

 

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