الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
روبوت ينتحر من ضغط العمل!
روبوت ينتحر من ضغط العمل!
A-
A+

روبوت ينتحر من ضغط العمل!

منوعات

2024-07-02 | 06:22
روبوت ينتحر من ضغط العمل!
العودة الى الأعلى
Aljadeed
روبوت ينتحر من ضغط العمل!

"انتحار روبوت من ضغط العمل".. عنوان قرأناه جميعا بالمواقع بالأخبار والمواقع المتخصصة بالتكنولوجيا. فما القصة؟

في حادثة غريبة أثارت القلق، قام روبوت في كوريا الجنوبية مصمم للمساعدة المدنية بعمل غريب وُصف بـ"الانتحار"، عندما ألقى بنفسه من أعلى الدرج، ما أثار جدلاً واسعاً بشأن الأبعاد النفسية لسلوك الذكاء الاصطناعي، وشكوكاً بشأن عيوب برمجية مُحتملة.

الحادث تسبب كذلك في إثارة المزيد من الغموض على مستقبل التفاعل بين البشر والروبوتات.

وكان الروبوت المصمم للمساعدة في المهام الإدارية الروتينية، جزءاً من مبادرة سول لدمج الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة. وقالت السلطات في كوريا الجنوبية، التي أطلقت تحقيقاً بشأن الحادث إن "الروبوت تعطل على ما يبدو، وتحرك عمداً نحو السلم، وألقى بنفسه، ما أدى إلى تدميره".

وأعلنت بلدية في وسط كوريا الجنوبية فتحها تحقيقا إثر إلقاء روبوت كان يستعان به في إنجاز المهام البلدية، بنفسه من أعلى الدرج.

وأوضح مسؤول في الفريق البلدي لوكالة "فرانس برس" أن هذا الروبوت الذي طورته شركة "بير روبوتيكس" (Bear Robotics) الأميركية في كاليفورنيا، يساعد منذ عام تقريبا سكان مدينة غومي على القيام بمهام إدارية.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن مجلس مدينة غومي فتح تحقيقا في الواقعة، بعد العثور على الروبوت خاملا في أسفل الدرج منذ أيام.

وأكدت البلدية أنهم "لا يمزحون بشأن حياة الروبوتات في كوريا الجنوبية وأنهم يأخذون الأمر على محمل الجد".

وأشارت إلى أن الروبوت يبدو أنه قد ألقى بنفسه من أعلى الدرج.

وصرح المسؤول في الفريق البلدي بأن شهود عيان رأوا الروبوت قبيل سقوطه، يدور حول نفسه كما لو أن خطبا ما قد أصابه، مضيفا أن سبب الحادث قيد التحقيق لتحديد أسباب هذا السقوط.

وأضاف أنه "تم جمع الأجزاء وسيتم تحليلها" من قبل الشركة التي صممتها.

وكان الروبوت يعمل من الساعة 9 صباحا حتى 6 مساء، وكانت لديه بطاقة خدمة عامة خاصة به.

وعلى عكس الروبوتات الأخرى المحصورة في طبقة واحدة كان بإمكانه طلب المصعد والانتقال من طابق إلى آخر.

وعلى الرغم من أن الروبوتات لا تمتلك وعياً أو مشاعر مثل البشر، إلا أن هذه الحادثة تسلط الضوء على مشكلات كبيرة في برمجتها.

اقرأ ايضا في منوعات

بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!
Play
08:45

بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!

بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!

08:45

بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!

بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!

تويوتا ترتقي بمعايير الراحة والأداء في لاند كرورز برادو الجديد
Play
02:31

تويوتا ترتقي بمعايير الراحة والأداء في لاند كرورز برادو الجديد

تُواصل شركة تويوتا تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع مركبات الدفع الرباعي مع الجيل الجديد كلياً من لاند كروزر برادو في أسواق الشرق الأوسط الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً، إذ تجسد النسخة الجديدة إرثاً عريقاً يمتد لأكثر من 7 عقود من التميز في أكثر من 190 دولة، وتوفر إمكاناتٍ استثنائية للقيادة على الطرقات الوعرة تتواءم مع احتياجات السائقين في المنطقة.

02:31

تويوتا ترتقي بمعايير الراحة والأداء في لاند كرورز برادو الجديد

تُواصل شركة تويوتا تعزيز مكانتها الرائدة في قطاع مركبات الدفع الرباعي مع الجيل الجديد كلياً من لاند كروزر برادو في أسواق الشرق الأوسط الذي كشفت عنه الشركة مؤخراً، إذ تجسد النسخة الجديدة إرثاً عريقاً يمتد لأكثر من 7 عقود من التميز في أكثر من 190 دولة، وتوفر إمكاناتٍ استثنائية للقيادة على الطرقات الوعرة تتواءم مع احتياجات السائقين في المنطقة.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2024