بالفيديو - لأول مرة منذ الحرب.. إصلاح خطوط الكهرباء في القطاع!

أجرت مجموعة من الباحثين تجارب استمرت حوالي 5 سنوات، وضعت خلالها الطحالب الصحراوية في ظروف درجة حرارة ناقص 80 درجة مئوية وخلال شهر في ظروف درجة حرارة ناقص 196 درجة مئوية، وفقا لمجلة Innovation، ما ادى الى استنتاج ان تلك الطحالب الصحراوية، يمكنها تحمل مناخ المريخ حيث أن الأنواع الأعلى منها، مثل Syntrichia Caninervis، تستطيع تحمل الجفاف التام والعودة للحياة.