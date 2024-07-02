بالفيديو - رونالدو يبكي!

رونالدو يبكي! pic.twitter.com/C2YrWGg8cJ
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 2, 2024
رونالدو يبكي! pic.twitter.com/C2YrWGg8cJ
أجرت مجموعة من الباحثين تجارب استمرت حوالي 5 سنوات، وضعت خلالها الطحالب الصحراوية في ظروف درجة حرارة ناقص 80 درجة مئوية وخلال شهر في ظروف درجة حرارة ناقص 196 درجة مئوية، وفقا لمجلة Innovation، ما ادى الى استنتاج ان تلك الطحالب الصحراوية، يمكنها تحمل مناخ المريخ حيث أن الأنواع الأعلى منها، مثل Syntrichia Caninervis، تستطيع تحمل الجفاف التام والعودة للحياة.
خطأ فادح في التواصل، أدى لانفجار صاروخ صيني مخطط للانطلاق للفضاء، وهو ما أظهره فيديو للحادثة الغريبة في الصين.
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