ماذا لو اختفى القمر؟ كيف ستصبح الحياة على كوكب الأرض؟! معلومات غريبة وصادمة مع سلمان في الفضاء
لمشاهدة الفيديو كاملاً اضغط على الرابط ⏬https://t.co/w25mYhFDfi pic.twitter.com/c0EclPM6G8
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 3, 2024
ماذا لو اختفى القمر؟ كيف ستصبح الحياة على كوكب الأرض؟! معلومات غريبة وصادمة مع سلمان في الفضاء
لمشاهدة الفيديو كاملاً اضغط على الرابط ⏬https://t.co/w25mYhFDfi pic.twitter.com/c0EclPM6G8
عثر على جثة امرأة في جوف ثعبان ابتلعها بالكامل، حسبما أعلنت الأربعاء الشرطة في مقاطعة سولاويسي الجنوبية وسط إندونيسيا.
أثار رئيس الوزراء الهولندي السابق مارك روته ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي عند مغادرته منصبه الذي أصبح بعهدة ديك شوف.
أجرت مجموعة من الباحثين تجارب استمرت حوالي 5 سنوات، وضعت خلالها الطحالب الصحراوية في ظروف درجة حرارة ناقص 80 درجة مئوية وخلال شهر في ظروف درجة حرارة ناقص 196 درجة مئوية، وفقا لمجلة Innovation، ما ادى الى استنتاج ان تلك الطحالب الصحراوية، يمكنها تحمل مناخ المريخ حيث أن الأنواع الأعلى منها، مثل Syntrichia Caninervis، تستطيع تحمل الجفاف التام والعودة للحياة.