بالفيديو - سقوط شظايا صـاروخ اعتراضي في عكا بعد هجـمات من لبنان!

سقوط شظايا صـاروخ اعتراضي في عكا بعد هجـمات من لبنان! pic.twitter.com/fvz9zClOfm
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 4, 2024
سقوط شظايا صـاروخ اعتراضي في عكا بعد هجـمات من لبنان! pic.twitter.com/fvz9zClOfm
أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران
نفذت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا في مطار جون كينيدي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك لاكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة.
اندلع حريق ضخم شمالي كاليفورنيا مما استدعى إجلاء آلاف السكان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة لموجة حرّ "خطرة للغاية"، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الأميركية.