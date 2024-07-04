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أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران
أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران
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أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران

منوعات

2024-07-04 | 11:04
أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران
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Aljadeed
أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران

أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران

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