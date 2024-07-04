أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران

نفذت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا في مطار جون كينيدي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك لاكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة.