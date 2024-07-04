أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران pic.twitter.com/jE9sjPSOpK
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 4, 2024
أكبر علم لفلسطين يرفرف في سماء إيران pic.twitter.com/jE9sjPSOpK
نفذت طائرة تابعة لشركة "دلتا إيرلاينز" هبوطا اضطراريا في مطار جون كينيدي في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، وذلك لاكتشاف وجبات طعام فاسدة على متن الرحلة.
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اندلع حريق ضخم شمالي كاليفورنيا مما استدعى إجلاء آلاف السكان، في وقت تتعرّض فيه المنطقة لموجة حرّ "خطرة للغاية"، بحسب ما أعلنت سلطات الولاية الأميركية.