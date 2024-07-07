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إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
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إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع

منوعات

2024-07-07 | 02:19
إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع
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Aljadeed
إرتفاع بدرجات الحرارة.. إليكم طقس بداية الأسبوع


يؤثر طقس حار بشكل معتاد على لبنان مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالتوازي مع استمرار الرطوبة العالية ساحلًا وفي المحيط . وتكمل الحرارة ارتفاعها وبشكل تدريجي في الايام المقبلة. من جهة اخرى، تتدفق الرطوبة ايضًا في طبقات الجو المنخفضة والمتوسطة، وسيؤدي ذلك الى استمرار تشكل السحب والضباب جبلًا في الايام المقبلة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٦ بقاعًا وبين ١٧ و٢٧ على الـ١٠٠٠ متر.
- الجو: رطب وغائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال القريبة من الساحل.
- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط في الداخل وشمالًا.
- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين ٦٠ و٨٥٪؜.
- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa.
- الانقشاع: جيد يسوء جبلًا بسبب الضباب.
- حال البحر: منخفض الى متوسط الى مرتفع الموج (خاصةً شمالًا) وحرارة سطح المياه ٢٩ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الاثنين: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣١ ساحلًا وبين ١٧ و٣٦ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل.
الثلاثاء: غائم جزئيًا مع تشكل ضباب على الجبال والحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٤ و٣٣ ساحلًا وبين ١٧ و٣٧ بقاعًا وبين ١٨ و٢٨ على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س تنشط شمالًا في الداخل.

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