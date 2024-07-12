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إنقاذ امرأة على الشاطئ بعد أن جرفها التيار 37 ساعة!
إنقاذ امرأة على الشاطئ بعد أن جرفها التيار 37 ساعة!
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إنقاذ امرأة على الشاطئ بعد أن جرفها التيار 37 ساعة!

منوعات

2024-07-12 | 07:59
إنقاذ امرأة على الشاطئ بعد أن جرفها التيار 37 ساعة!
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Aljadeed
إنقاذ امرأة على الشاطئ بعد أن جرفها التيار 37 ساعة!

قال مسؤولون يابانيون، الخميس، إنه تم إنقاذ امرأة صينية جرفها التيار طوال 37 ساعة لمسافة تتجاوز 80 كيلومترا في المحيط الهادئ على عوامتها بعد أن كانت تسبح على الشاطئ.

وبدأ خفر السواحل الياباني عملية بحث عن المرأة، التي تم تعريفها فقط بأنها مواطنة صينية في العشرينات من عمرها، بعد تلقي مكالمة هاتفية ليلة الاثنين من صديقتها تفيد بأنها اختفت أثناء السباحة في شيمودا، التي تبعد حوالي 200 كيلومتر جنوب غربي العاصمة طوكيو.

وقال خفر السواحل إن سفينة شحن رصدت المرأة في وقت مبكر من يوم الأربعاء، بعد حوالي 36 ساعة من اختفائها، قبالة الطرف الجنوبي لشبه جزيرة بوسو.

وطلبت سفينة الشحن من ناقلة غاز البترول المسال "كاكوا مارو رقم 8"، المساعدة، وفقا للأسوشيتد برس.

وقال المسؤولون إن اثنين من أفراد طاقمها قفزا في البحر وأنقذا المرأة.

وأضافوا أن مروحية تابعة لخفر السواحل نقلتها جوا إلى البر.

وذكر المسؤولون أن المرأة كانت تعاني من الجفاف قليلا لكنها كانت بصحة جيدة وخرجت بعد فحصها في مستشفى قريب.

وقال خفر السواحل إنها انجرفت لمسافة أكثر من 80 كيلومترا وكانت محظوظة لأنها نجت رغم مخاطر التعرض لضربة شمس أو انخفاض حرارة الجسم أثناء الليل أو اصطدام سفينة بها في الظلام.

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