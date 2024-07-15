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بالفيديو - بكاء هستيري لميسي .. السبب؟
بالفيديو - بكاء هستيري لميسي .. السبب؟
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بالفيديو - بكاء هستيري لميسي .. السبب؟

منوعات

2024-07-15 | 02:27
بالفيديو - بكاء هستيري لميسي .. السبب؟
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بالفيديو - بكاء هستيري لميسي .. السبب؟

النجم الأرجنتي ليونيل ميسي يدخل في نوبة بكاء بشكل هستيري

دخل النجم الأرجنتي ليونيل ميسي في نوبة بكاء بشكل هستيري عقب خروجه مصابا من مباراة الأرجنتين وكولومبيا في نهائي بطولة كوبا أميركا 2024.
فقد خرج ميسي باكيا من نهائي كوبا أميركا 2024، بعد تعرضه للإصابة، وعدم مقدرته إكمال اللقاء بين الأرجنتين وكولومبيا  على ملعب هارد روك في مدينة ميامي الأميركية، اذ سقط النجم الارجنتيني في الدقيقة  66 على الأرض باكيا، بسبب عدم مقدرته إكمال النهائي ليخرج من اللقاء.
وانهمر ميسي باكيا بشكل هستيري، بينما كانت المباراة النهائية متقاربة بين منتخب بلاده وكولمبيا حيث كانت تشير النتيجة للتعادل 0-0.
وتلقى ميسي تحية من 65 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات استاد هارد روك في ميامي.
ويعتبر هذا النهائي هو الأول الذي يتركه ليونيل ميسي بسبب الإصابة، بعد أن كان قد خاض 6 مباريات نهائية سابقة مع الأرجنتين، شارك فيها كاملة.
 

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