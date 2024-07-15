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بعد محاولة اغتياله.. مبيعات &quot;قمصان ترامب&quot; تفوق التوقعات
بعد محاولة اغتياله.. مبيعات "قمصان ترامب" تفوق التوقعات
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بعد محاولة اغتياله.. مبيعات "قمصان ترامب" تفوق التوقعات

منوعات

2024-07-15 | 10:19
بعد محاولة اغتياله.. مبيعات "قمصان ترامب" تفوق التوقعات
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Aljadeed
بعد محاولة اغتياله.. مبيعات "قمصان ترامب" تفوق التوقعات

استغلت الشركات والبائعون على الإنترنت، محاولة اغتيال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لإطلاق شعارات ومنتجات أغلبها يصور ترمب على أنه شجاع، لتصبح الأحدث في سلسلة طويلة من المنتجات الخاصة بترمب.



وقد أثارت محاولة اغتيال ترمب موجة من الشراء على الإنترنت لمنتجات تحمل صورته بعد إطلاق النار عليه مباشرة وشعارات مثل "مضاد للرصاص" و"الأساطير لا تموت أبدا" و"إطلاق النار يجعلني أقوى".

وتباع على الإنترنت قمصان عليها صورة ترمب وهو يرفع قبضته عاليا ووجهه ملطخ بالدماء بسعر يتراوح بين 9 دولارات و40 دولارا.

وقال تاجر الملابس تشونغ جياتشي (28 عاما) على منصة دوين، النسخة الصينية من تيك توك، الذي باع خلال 24 ساعة حوالي 40 قميصا عليها صورة ترمب بعد إطلاق النار عليه "لمبيعات تجاوزت توقعاتي. لم أتوقع أن يكون لترمب هذا العدد الكبير من المعجبين".

وذكرت لي جينوي (25 عاماً) التي تبيع منتجات على الإنترنت، أن مصنعها في الصين أنتج قميص ترمب في نصف دقيقة تقريبا.

وأضافت "طرحنا القمصان في تاوباو بمجرد سماعنا أخبار إطلاق النار، ورغم أننا لم نقم حتى بطباعتها، تلقينا أكثر من 2000 طلب من الصين والولايات المتحدة في غضون ثلاث ساعات".

وسرعان ما وضعت صورة ترمب بعد إدانته في دعوى قضائية عام 2023 على قمصان وأكواب وملصقات ودمى.

واستغل أنصار ترمب ومؤيدوه الذين كانوا محتشدين حوله في تجمع انتخابي يوم السبت الصورة التي التقطت له مباشرة بعدما أطلق رجل (20 عاماً) النار عليه من فوق سطح مبنى.


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