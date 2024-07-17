بالفيديو - انهيار أرضي هائل يوقف حركة المرور!

أدى الانهيار إلى إغلاق الطريق بشكل مؤقت، في حين قامت فرق الإنقاذ الهندية بإجلاء المسافرين المحاصرين دون وقوع أي إصابات.



أظهر مقطع الفيديو المتداول انهيار جزء كبير من أحد التلال القريبة من نفق باتال جانجا لانجسي على طريق بادريناث الوطني السريع في منطقة شامولي تشونغيدار، شمالي الهند.



كما أظهرت صور ومقاطع فيديو أخرى عمليات الإنقاذ التي قامت بها فرق الإنقاذ لمساعدة المسافرين المحاصرين، وإعادة فتح الطريق بعد إزالة الركام.