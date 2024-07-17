بالفيديو - انهيار أرضي هائل يوقف حركة المرور!

चमोली में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा-लंगसी टनल के पास पहाड़ी का हिस्सा टूटा
भूस्खलन होने के कारण नेशनल हाइवे बंद
#Landslide#Uttarakhand#Chamoli pic.twitter.com/koo5KsOgSB
— Ramesh Bhatt (@Rameshbhimtal) July 10, 2024
चमोली में भूस्खलन का खौफनाक वीडियो
बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पातालगंगा-लंगसी टनल के पास पहाड़ी का हिस्सा टूटा
भूस्खलन होने के कारण नेशनल हाइवे बंद
#Landslide#Uttarakhand#Chamoli pic.twitter.com/koo5KsOgSB
اشتبهت الشرطة الإسرائيلية بقيام امرأة إسرائيلية بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في شقتهما في هرتسليا قبل التوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس ومهاجمة حارس أمن بالخارج.
رصدت منظمة "سرفايفل إنترنشونال" أفراداً من قبيلة "ماشكو بيرو" التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، على بعد بضعة كيلومترات من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون جنوب شرقي بيرو.
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