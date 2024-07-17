فيديو - هكذا نجا ترامب من الرصاصة

رصدت منظمة "سرفايفل إنترنشونال" أفراداً من قبيلة "ماشكو بيرو" التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، على بعد بضعة كيلومترات من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون جنوب شرقي بيرو.