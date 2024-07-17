فيديو - هكذا نجا ترامب من الرصاصة

هكذا نجا ترامب من الرصاصة pic.twitter.com/Xvjah6li4Z
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 17, 2024
هكذا نجا ترامب من الرصاصة pic.twitter.com/Xvjah6li4Z
اشتبهت الشرطة الإسرائيلية بقيام امرأة إسرائيلية بقتل ابنها البالغ من العمر 6 سنوات في شقتهما في هرتسليا قبل التوجه إلى مركز تجاري في المدينة مسلحة بفأس ومهاجمة حارس أمن بالخارج.
رصدت منظمة "سرفايفل إنترنشونال" أفراداً من قبيلة "ماشكو بيرو" التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، على بعد بضعة كيلومترات من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون جنوب شرقي بيرو.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر انهيارا أرضيا ضخما بأحد التلال القريبة لطريق بادريناث الوطني السريع في ولاية أوتارانتشال.