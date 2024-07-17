بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!

إسرائيلية تمشي بفأس بعدما قتلت طفلها#سوشال_سكاي pic.twitter.com/M0yMz4tCnm — سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 17, 2024

وتم العثور على جثة الطفل في المنزل في هرتسليا الثلاثاء.



وقالت الشرطة في بيان لها إنه تم استدعاء عدد كبير من الضباط إلى موقع الجريمة.



ويبدو أن اكتشاف الجثة جاء بعد اعتقال المشتبه بها خارج مركز تجاري في أعقاب مشادة مع حارس أمن.



في مقطع فيديو مصوّر تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكن رؤية امرأة تسير نحو مدخل المركز التجاري وهي تحمل فأسا وتبتسم بشكل متقطع.



وبينما تقترب من المركز التجاري تبدأ في مهاجمته بالفأس، لكنه تمكن من انتزاع الفأس منها.



وقالت الشرطة إنها وصلت بسرعة إلى مكان الحادث واعتقلت المرأة، التي تم تحديدها على أنها مقيمة في هرتسليا تبلغ من العمر 33 عاما.



وفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، توجهت الشرطة بعد اعتقالها إلى عنوان منزل المرأة، حيث عثرت على جثة الصبي الصغير، الذي قيل إنه ابنها.