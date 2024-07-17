بالفيديو - "اسرائيلية" قتلت ابنها وجالت في شوارع تل أبيب!

إسرائيلية تمشي بفأس بعدما قتلت طفلها#سوشال_سكاي pic.twitter.com/M0yMz4tCnm
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) July 17, 2024
إسرائيلية تمشي بفأس بعدما قتلت طفلها#سوشال_سكاي pic.twitter.com/M0yMz4tCnm
رصدت منظمة "سرفايفل إنترنشونال" أفراداً من قبيلة "ماشكو بيرو" التي تعيش في عزلة تامة عن العالم، على بعد بضعة كيلومترات من عمليات قطع الأشجار في غابات الأمازون جنوب شرقي بيرو.
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الهند، الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر انهيارا أرضيا ضخما بأحد التلال القريبة لطريق بادريناث الوطني السريع في ولاية أوتارانتشال.