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رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!
رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!
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رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!

منوعات

2024-07-19 | 07:19
رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!
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Aljadeed
رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!

علن سائق سباقات الفورمولا 1 السابق، رالف شوماخر، الأحد، عن ميوله المثلية بعد نشره صورة لشريكه عبر تطبيق إنستغرام، بحسب رويترز.

ونشر الألماني البالغ من العمر 49 عاما، الذي فاز بـ6 سباقات للجائزة الكبرى على مدار عقد من الزمن في عالم الفورمولا 1، صورة له مع رجل يُعتقد أنه شريكه وذراعيهما حول بعضهما البعض.

وكتب رالف عبر إنستغرام تحت الصورة التي تظهره مع رجل آخر وذراعيهما حول بعضهما البعض وهما يشاهدان غروب الشمس: "أجمل شيء في الحياة عندما يكون لديك الشريك المناسب بجانبك الذي يمكنك مشاركة كل شيء معه". 

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