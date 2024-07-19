رالف شوماخر يعلن هويته المثلية بهذه الطريقة!

ونشر الألماني البالغ من العمر 49 عاما، الذي فاز بـ6 سباقات للجائزة الكبرى على مدار عقد من الزمن في عالم الفورمولا 1، صورة له مع رجل يُعتقد أنه شريكه وذراعيهما حول بعضهما البعض.
وكتب رالف عبر إنستغرام تحت الصورة التي تظهره مع رجل آخر وذراعيهما حول بعضهما البعض وهما يشاهدان غروب الشمس: "أجمل شيء في الحياة عندما يكون لديك الشريك المناسب بجانبك الذي يمكنك مشاركة كل شيء معه".
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A post shared by Ralf Schumacher (@ralfschumacher_rsc)
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انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وهو يلقي خطابًا باللغة الإنجليزية. الفيديو مصنوع بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولكنه لاقى رواجًا كبيرًا على المنصات. وأشار بعض المغردين إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مفيدًا للجميع حول العالم، وتحديدًا للعدو الإسرائيلي، ليستمعوا بوضوح لرسائل السيد نصرالله.
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