فيديو - فرحة في مطار بيروت.. والسبب؟

فرحة في مطار بيروت.. والسبب؟ pic.twitter.com/y7S2DQWSU4
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 19, 2024
فرحة في مطار بيروت.. والسبب؟ pic.twitter.com/y7S2DQWSU4
انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وهو يلقي خطابًا باللغة الإنجليزية. الفيديو مصنوع بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولكنه لاقى رواجًا كبيرًا على المنصات. وأشار بعض المغردين إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مفيدًا للجميع حول العالم، وتحديدًا للعدو الإسرائيلي، ليستمعوا بوضوح لرسائل السيد نصرالله.
علن سائق سباقات الفورمولا 1 السابق، رالف شوماخر، الأحد، عن ميوله المثلية بعد نشره صورة لشريكه عبر تطبيق إنستغرام، بحسب رويترز.
سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من الخلل الفني للنظام العالمي لشركة "مايكروسوفت"، اليوم الجمعة، وتسبب بحالة إرباك عالمية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول الأوروبية والعربية.