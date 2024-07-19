فيديو - فرحة في مطار بيروت.. والسبب؟

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وهو يلقي خطابًا باللغة الإنجليزية.



الفيديو مصنوع بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولكنه لاقى رواجًا كبيرًا على المنصات.



وأشار بعض المغردين إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح مفيدًا للجميع حول العالم، وتحديدًا للعدو الإسرائيلي، ليستمعوا بوضوح لرسائل السيد نصرالله.