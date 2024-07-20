تحذير هام إلى مرتادي الشواطئ اليوم.. هذا ما طلبه الدفاع المدني

لفتت المديرية العامة للدفاع المدني انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها عند التوجه إلى البحر نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر.

ودعت المديرية العامة الى عدم التسرع من قبل بعض المندفعين لإنقاذ من هم بخطر داهم، ما قد يعرضهم لخطر الغرق بدورهم، بسبب افتقارهم الى الخبرة المطلوبة للتمكن من التدخل في حالات مماثلة.

كما نبهت صيادي الأسماك وأصحاب المراكب السياحية وكل من يمارسون رياضة الدراجات المائية او التحليق الشراعي paragliding وسواها من الرياضات المرتبطة بالبحر الى الامتناع عن ممارسة أي نشاط في هذه الأجواء المناخية الغير مستقرة.

كما ذكرت المواطنين والمقيمين والسائحين بالاتصال على الرقم ١٢٥ لطلب المساعدة عند الضرورة.