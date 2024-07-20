فيديو - "كزدورة" لوزير الطاقة على دراجة نارية.. ونصيحة هامة

"كزدورة" لوزير الطاقة على دراجة نارية.. ونصيحة هامة pic.twitter.com/GKVjuO1Drb
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 20, 2024
"كزدورة" لوزير الطاقة على دراجة نارية.. ونصيحة هامة pic.twitter.com/GKVjuO1Drb
لفتت المديرية العامة للدفاع المدني انتباه روّاد الشاطئ الى ضرورة التقيد بإرشادات السلامة العامة الصادرة عنها عند التوجه إلى البحر نظراً لما يشهده الشاطئ اللبناني اليوم من ارتفاع الأمواج تزامناً مع سرعة الرياح ونشاط في حركة التيارات البحرية بتأثير من تسارع حركة المد والجزر.
اندلعت احتجاجات كبيرة في مدينة ليدز ببريطانيا مساء أمس وقام المتظاهرون بقلب سيارة للشرطة وإشعال النار في حافلة ذات طابقين، في مشاهد وصفتها الصحافة البريطانية بالـ"مرعبة".
اكتشف باحثون في جامعة ديربي البريطانية بالصدفة كتلة أرضية يبلغ طولها أكثر من 400 كيلومتر أسفل مضيق ديفيس، بين كندا وغرينلاند، أثناء دراسة الحركات التكتونية للصفائح في المنطقة.