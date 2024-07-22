ماذا يخبئ لنا الطقس في الأيام المقبلة؟

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:



- درجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، وبين ١٩ و٣٥ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٧ درجة على الـ١٠٠٠ متر.

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب.

- الرياح: جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٤٥ كم/س تنشط خصوصا في الداخل وشمالاً.

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٦٠ و٨٥٪؜.

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٧ hpa.

- الانقشاع: جيد يسوء جبلا أحياناً بسبب الضباب.

- حال البحر: متوسط الموج (مرتفع شمالا) وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:



الثلاثاء:

الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب محلي، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.



الأربعاء:

الطقس قليل السحب مع تشكل ضباب محلي، ودرجات الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٦ و٣٣ درجة ساحلا، بين ٢٠ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٩ و٢٨ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط أحيانا خصوصا في الشمال وسرعتها بين ٢٠ و٥٠ كم/س.

