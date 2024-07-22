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فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع
فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع
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فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع

منوعات

2024-07-22 | 03:23
فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع
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Aljadeed
فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع

أظهر مقطع مصور متداول فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر في شمال غزة مجسدةً عبارة: "من وسط الدمار ينبض الأمل".

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