فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع

يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.