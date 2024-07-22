فيديو - فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع

فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع pic.twitter.com/2waL3FBNse
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 22, 2024
فتاة تلهو فوق ركام منزلها المدمر شمالي القطاع pic.twitter.com/2waL3FBNse
يؤثر على لبنان طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي الأيام المقبلة مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة واستمرار الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط، فيما تنشط الرياح شمالا ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب على الجبال القريبة من السواحل.
إستجوبت السلطات الكورية الجنوبية السيدة الأولى كيم كيون-هي في قضية تلاعب بالأسهم وأيضا الكسب غير المشروع لتلقيها حقيبة يد فاخرة هدية.
حملت الصحافية كريستينا عاصي الشعلة الاولمبية، برفقة المصور ديلان كولينز، وذلك خلال افتتاح فعاليات أولمبياد باريس 2024 بعد إصابتهما قبل أشهر بنيران إسرائيلية خلال تغطية الحرب في جنوب لبنان. وقالت كريستينا "إنها تحمل الشعلة تكريماً للصحفيين الذي سقطوا اثناء قيامهم بعملهم".