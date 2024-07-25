فيديو - ركلة على الوجه.. شرطي بريطاني يهاجم شاباً بوحشية

🔽 - إنشغل الشارع البريطاني بفيديو قاس لعناصر الشرطة البريطانية..
قام ضابط شرطة بضرب شاب أعزل ملقى على الأرض في مطار مانشستر بشكل وحشي وعنيف للغاية. pic.twitter.com/OoZMoKUSHd
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 25, 2024
🔽 - إنشغل الشارع البريطاني بفيديو قاس لعناصر الشرطة البريطانية..
قام ضابط شرطة بضرب شاب أعزل ملقى على الأرض في مطار مانشستر بشكل وحشي وعنيف للغاية. pic.twitter.com/OoZMoKUSHd
أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية عن ولادة الفهد الصياد 4 أشبال بعد إنقراضه لمدة 40 سنة وذلك بسبب نجاح برنامج إعادة توطين الفهد في السعودية.
لجأ النائب الديمقراطي الأميركي جيري نادلر لطريقة خاصة في التعبير عن الاستياء من حضور رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو "خطيبا" أمام الكونغرس وفضل عدم التغيب لتسجيل موقفه هذا.
في خبر احزن كل من سمعه، توفيت الصحفية السورية الشابة رؤى حمزة التي رحلت عن 31 عاماً بعد تجربتها الناجحة في عالم الإعلام والتي اعتبرت اول صحفية سورية من ذوي الهمم.