فيديو - طائرات "إسرائيل" تُحلّق على علو منخفض مقابل عيتا الشعب

🔽 - رصد مقطع مصوّر طائرات حربيّة إسرائيلية تُحلّق على علو منخفض جداً مقابل بلدة عيتا الشعب. pic.twitter.com/BvctB6dSXg
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 25, 2024
🔽 - رصد مقطع مصوّر طائرات حربيّة إسرائيلية تُحلّق على علو منخفض جداً مقابل بلدة عيتا الشعب. pic.twitter.com/BvctB6dSXg
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