فيديو - طائرات "إسرائيل" تُحلّق على علو منخفض مقابل عيتا الشعب

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية في المملكة العربية السعودية عن ولادة الفهد الصياد 4 أشبال بعد إنقراضه لمدة 40 سنة وذلك بسبب نجاح برنامج إعادة توطين الفهد في السعودية.