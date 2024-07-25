بالفيديو - مصاب بشلل نصفي يحمل شعلة الاولمبياد بمساعدة هيكل روبوتي

شاب مصاب بشلل نصفي يحمّل الشعلة الأولمبية في باريس وهو يمشي بواسطة هيكل روبوتي pic.twitter.com/AJrTIUBskr
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 25, 2024
شاب مصاب بشلل نصفي يحمّل الشعلة الأولمبية في باريس وهو يمشي بواسطة هيكل روبوتي pic.twitter.com/AJrTIUBskr
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