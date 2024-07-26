"العقارب فضحته".. هل كان خطاب بايدن الأخير مسجلاً؟

فقد أعلن بايدن، الثلثاء 23 منه، أنه سيلقي كلمة من مكتبه في البيت الأبيض الأربعاء 24 منه، بعد قراره المفاجئ الانسحاب من السباق الرئاسي لعام 2024.

وقال على منصة إكس: "مساء الغد، عند الساعة 8.00 مساء سأخاطب الأمة من المكتب البيضوي بشأن ما ينتظرنا وكيف سأنجز المهمة للشعب الأميركي".

وبعد ذلك، تم تناقل صور نشرتها وكالتا "اسوشيتد برس" الاميركية و"فرانس برس" (ادناه)، لبايدن خلال القائه خطابه للأمة. وتشير عقارب ساعة يده الى نحو الساعة 8.06 (تصوير: ايفن فوتشي- Evan Vucci). اي أن كل المزاعم السابقة غير دقيقة.