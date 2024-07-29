كيف سيكون طقس مطلع الأسبوع؟
يسيطر على لبنان طقس صيفيّ رطب وحار، فيما ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب الخفيف على الجبال القريبة من السواحل.
اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:
الاثنين:
- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر.
-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب.
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٦٠ و ٩٠ ٪.
- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa.
- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب.
- حال البحر : منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.
الثلاثاء:
قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.
الاربعاء:
قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٦ على الـ ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.