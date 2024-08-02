انتقاماً من زوجته.. أب قتل أطفاله وصورهم وأرسل لوالدتهم الفيديو

اقدم رجل مصري على قتل اولاده الاربعة بقرية حلابة في قليوب بمحافظة القليوبية.

وقد اكد المتهم خلال التحقيق معه انه قام بقتل أولاده "جلال عبد العظيم 21 سنة، وتسنيم 18 سنة، وريتاج 9 سنوات، ونديم 15 عاما" وذلك لقيامه بتعاطي المواد المخدرة.

كما أكد المتهم في التحقيقات وجود خلافات بينه وبين زوجته، وبعد رفضها الرجوع إليه قام بذبح وطعن أطفاله، ثم قام بوضع الجثامين بجوار بعضها وقام بتصويرها وإرسالها لوالدتهم، "عقابا لها لرفضها الرجوع إليه".

كما أوضح أنه قام بجريمته بعد أن قدم لأبنائه عصيرا ووضع فيه المخدر وبعد فقدانهم الوعي قام بتنفيذ جريمته.