بالفيديو - لبنانيون يقفزون من قاربهم للسباحة مع حوت!

لبنانيون يقفزون من قاربهم للسباحة مع حوت! pic.twitter.com/3Q1Z3CoKzf
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) August 3, 2024
لبنانيون يقفزون من قاربهم للسباحة مع حوت! pic.twitter.com/3Q1Z3CoKzf
أعلن الادعاء العام في باريس، الجمعة، أن السلطات الفرنسية فتحت تحقيقا في تهديدات بالقتل ومضايقات عبر الإنترنت تستهدف المخرج الفني لحفل افتتاح أولمبياد 2024 توماس جولي.
كشفت سيدة أميركية تم إنقاذها مؤخرا عن تفاصيل "مرعبة" تتعلق بتقييدها من قبل زوجها السابق إلى شجرة في إحدى الغابات بالهند، حيث ظلّت هناك لأيام بدون طعام.
اتهمت وزارة الخارجية الروسية موقع يوتيوب، الجمعة، بفرض رقابة على المحتوى ومنع الوصول إلى المعلومات بناء على طلب من الولايات المتحدة، محذرة من أنها ترى أسبابا كافية لاتخاذ إجراءات ضد موقع استضافة المقاطع المصورة.