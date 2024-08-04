إرتفاع مرتقب في درجات الحرارة.. إليكم حالة الطقس

يستمر طقس صيفي رطب وحار بشكل معتاد اليوم وفي اليومين المقبلين مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة قبل ان ترتفع قليلاً منتصف الاسبوع فيما تستمر الرطوبة عالية على السواحل وفي المحيط ويستمر تشكل السحب المنخفضة والضباب انما الخفيفة على الجبال القريبة من السواحل.

وفي تفاصيل طقس اليوم:



- الحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٤ و ٣١ ساحلا وبين ١٨ و ٣٥ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٧ على ال ١٠٠٠ متر.

-الجو : قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف.

- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة تنشط شمالا جبلا وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.

- الرطوبة السطحية ساحلاً : بين ٥٠ و ٩٠ ٪؜.

- الضغط الجوي السطحي : ١٠٠٧ hpa.

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا احياناً بسبب الضباب.

- حال البحر : متوسط الى مرتفع الموج وحرارة سطح المياه ٣٠ درجة.



أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:



الاثنين:

قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



الثلاثاء:

قليل السحب مع تشكل ضباب والحرارة تتراوح على الشكل التالي : ٢٥ و ٣٢ ساحلا وبين ١٨ و ٣٦ بقاعاً وبين ٢٠ و ٢٨ على ال ١٠٠٠ متر فيما الرياح جنوبية غربية ضعيفة تنشط احيانا شمالا جبلاً وبقاعاً وسرعتها بين ٢٠ و ٥٠ كم/س.



